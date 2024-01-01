Скрипач Семен Промое представит тюменцам программу "Музыкальные истории"

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Лауреат международных конкурсов, скрипач Семен Промое представит авторский проект "Музыкальные истории" в Тюменской филармонии 27 января, в 18 часов. Исполнение шедевров музыки для солирующей скрипки с оркестром будет сопровождаться рассказом о произведении и композиторе, сообщают организаторы.

Тюменцы узнают много интересных фактов о Бранденбургском концерте № 3 Баха, Увертюре к опере "Севильский цирюльник" Россини, Русском танце из балета "Лебединое озеро" Чайковского и другое.

Вместе со скрипачом выступит оркестр "Камерата Сибири", дирижёр – Фаузия Тажина.

Билеты от 300 рублей можно приобрести по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.