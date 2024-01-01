Юные хоккеисты встретятся на турнире "Золотая шайба" в Ялуторовске

| Фото: Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба» | Фото: Континентальная детская хоккейная лига «Золотая шайба»

Второй этап соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" пройдут в Ялуторовске в спортивном комплексе имени В. Ф. Альфера (ул. Комсомольская, 15) с 12 по 14 января. Начало состязаний в 12 часов, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

За звание победителей поборются команды "Водник" из Тюмени, спортшколы №2 Тюменского района, "Стрижи" из Ишима, "Суерка" из Упоровского района, "Старт" из Ялуторовского района и "Спарта" из Заводоуковского городского округа. На лед выйдут ребята старшей возрастной группы 16-17 лет. Победители в каждой группе получат право выступить в турнире уже на российском уровне.

Следующие этапы соревнований будут проходить еженедельно до 4 февраля для каждой возрастной категории.

Напомним, континентальная детская хоккейная лига "Золотая шайба" — один из самых масштабных физкультурно-массовых проектов для детей и подростков, реализуемых на территории России. В проекте участвуют уже более 80 регионов, порядка 49 тысяч ребят от 2007 до 2014 годов рождения и около 2 700 тренеров по всей России.