Тюменские автоинспекторы приходят на помощь водителям на трассах региона
Общество, 18:43 11 января 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Тюменские автоинспекторы оказывают помощь участникам дорожного движения на федеральных автодорогах в морозы. На 406-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск наряд ДПС помог водителю из Омска, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Мужчина ехал в Новый Уренгой. Ему помогли заменить колесо и отремонтировать ступицу. После этого водитель поехал дальше.
“В самом северном районе Тюменской области, Уватском, сегодня минус 30 градусов. Не вся техника выдерживает такие температуры”, – добавили в ГИБДД.