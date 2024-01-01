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Тюменские автоинспекторы приходят на помощь водителям на трассах региона

Общество, 18:43 11 января 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тюменские автоинспекторы оказывают помощь участникам дорожного движения на федеральных автодорогах в морозы. На 406-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск наряд ДПС помог водителю из Омска, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Мужчина ехал в Новый Уренгой. Ему помогли заменить колесо и отремонтировать ступицу. После этого водитель поехал дальше.

“В самом северном районе Тюменской области, Уватском, сегодня минус 30 градусов. Не вся техника выдерживает такие температуры”, – добавили в ГИБДД.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , морозы

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