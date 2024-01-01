Жители Тюменской области снимают видео в Международный день “спасибо”

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области присоединились к российскому видеомарафону, приуроченному к Международному дню “спасибо”, сообщает информационный центр правительства региона.

В социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, а также в Telegram-каналах тюменцы благодарят наставников, коллег, родных, друзей. Много теплых слов – в адрес главы государства.

“Не забывайте благодарить окружающих. Ведь добрые слова творят чудеса! Сегодня хочу сказать спасибо своим близким, на протяжении всей жизни они являются лучшим примером и поддержкой. Благодарю своих наставников, эти люди помогают мне расти профессионально", – сказала в своем видео председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова.

Еще одно видео сняла координатор Всероссийского проекта "Твой ход" в Тюменской области, лектор "Знания" Ольга Глухова. "В международный день "Спасибо" хочу поблагодарить проект "Твой ход" за новые возможности. Региональную команду проекта за плодотворную работу, Студцентр Тюменской области за поддержку, и, конечно же, спасибо большое нашему президенту. Владимир Владимирович, вы вдохновляете нас, мы берем с вас пример", – добавила она.

Присоединиться к флешмобу может каждый. Для этого необходимо написать и разместить в социальных сетях пост со словами благодарности, сопроводив его хештегом #Тюменскаяобласть_говорит_Спасибо.