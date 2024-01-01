В Тюмени начинается подготовка к празднику Крещения Господня

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Подготовка к празднику Крещения Господня начинается в Тюмени. В областном центре обустроят три места для окунания в крещенскую воду, сообщает администрация города.

На Туре в районе Свято-Троицкого мужского монастыря уже приступили к расчистке снега, подготовили парковку. 20 января заместитель главы города Петр Вагин провел выездное рабочее совещание, на котором с руководителями различных структур обсудил организацию и проведение крещенских купаний, в частности обеспечение порядка, безопасности и комфорта пребывания верующих на празднике.

Основная локация, как и прежде, расположена в районе Свято-Троицкого монастыря. Толщина льда там составляет 37 – 42 см. На Липовом озере (Центр закаливания и плавания "АквАйСпорт – Тюмень", Велижанский тракт, 3) она равна 45 см, на реке Туре в жилом районе Антипино (МАУ ДО ДЮСШ "Старт XXI век", ул. Высотная, 1, корп. 4) доходит до 53 см. Этого достаточно для безопасного пребывания людей на водном объекте.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

25 лет мероприятие организует Тюменское областное общественное движение "Сибирь православная". Четыре последних года праздник проводят именно у Свято-Троицкого мужского монастыря. Организатор мероприятия, депутат Тюменской городской думы, вице-президент группы компаний "Автоград" Николай Моисеев уточнил, что специальная бригада начнет пилить лед на Туре с 17 января. Там создадут четыре купели и иордань, установят семь палаток для переодевания. Он заверил, что, как и в прежние годы, будет обеспечен удобный подход с берега к реке по деревянной конструкции. Крещенские купания начнутся после крестного хода и освящения воды в 12 часов 18 января. Они продлятся до полуночи. 19 января здесь можно будет окунуться с 10 часов до полуночи часов. У купелей будут дежурить волонтеры и спасатели.

Петр Вагин отметил, что на время двухдневного праздника автолюбители смогут оставить свои автомобили на парковке у набережной бесплатно. На улице Коммунистической, 10, у монастыря и за ним, смогут припарковаться 450 автомобилей. Тюменцы смогут воспользоваться и общественным транспортом. Он будет работать до полуночи.

Охране общественного порядка, которую обеспечат сотрудники отделов полиции, Росгвардии, наряды ДПС ГИБДД, на совещании уделили особое внимание. Также на месте будет дежурить бригада медиков скорой помощи, сотрудники противопожарной службы МЧС России по Тюменской области.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Сделаны пробы воды. Купания в Туре рядом со Свято-Троицким мужским монастырем разрешены, но для питья ее использовать не рекомендуется. Верующим предложат набрать освященную питьевую воду из автоцистерн, подвоз которых к воротам монастыря организует тюменский водоканал.

Пришедшие на праздник смогут согреться горячим чаем и выпечкой, торговлю ими обеспечат тюменские предприятия общественного питания.

В 2023 году за два дня праздника к монастырю пришло 13 тыс. верующих, на этот раз ожидают не менее 10 тыс. человек.

На Липовом озере купания тоже разрешены. Там оборудуют три купели, одну иордань и палатку для переодевания. На парковке предусмотрено 400 мест.

Верующих ждут 18 января с 12 часов до 23 часов 59 минут и 19 января с полуночи до 2 часов и с 8 часов до 23 часов 59 минут.

На третьей локации – на реке Туре в жилом районе Антипино – массовые мероприятия пройдут 19 января с 8 часов до 23 часов 59 минут. Ближе к празднику там тоже создадут купель, установят емкость с освященной водой, две палатки для переодевания (мужскую и женскую), организуют парковку на 100 мест.