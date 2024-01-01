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Путин объявил о запуске посвященного заповедникам России сайта

Общество, 18:07 11 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, который познакомит с деятельностью российских заповедных территорий, сообщает Telegram-канал ТАСС.

11 января в стране отмечается Всероссийский день заповедников и национальных парков. Глава государства поздравил с этим праздником.

По словам президента, накопилось много и видео-, и фотоматериалов о деятельности и работе заповедных зон, заповедников. Портал даст людям, которые интересуются природой, возможность познакомиться с их работой.

"Мы, наверное, один из лидеров в мире, у нас 13% всей территории Российской Федерации, а это самая большая государственная территория в мире, находятся под той или иной системой государственной защиты. Наша работа в этом плане выведена в полном смысле этого слова на государственный уровень. Мы этим занимаемся системно, в течение многих десятилетий", — сказал Владимир Путин.

Видео с сайта Kremlin.ru

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# Владимир Путин , заповедник , сайт

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