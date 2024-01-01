135 новорожденных появились на свет в Упоровском районе в 2023 году

| Фото: администрация Упоровского района | Фото: администрация Упоровского района

135 новорожденных появились на свет в Упоровском районе в 2023 году. Это на три больше, чем годом ранее. Девочек - 77, мальчиков – 58, сообщает администрация района.

Наиболее популярным именем для девочек стало София, у мальчиков - Никита.

В муниципалитете напоминают, что подать заявление на регистрацию ребенка можно через единый портал государственных и муниципальных услуг.