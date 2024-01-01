Тобольские мастера открыли кожевенную мастерскую Remezov

| Фото: скриншот видео администрации Тобольска | Фото: скриншот видео администрации Тобольска

Тобольские кожевенных дел мастера Ренат и Радион Абушахмины открыли мастерскую Remezov. На развитие дела они получили областной грант и уже выпустили линейку изделий с изображением исторических личностей.

Ренат Абушахмин занимается созданием изделий из кожи в качестве хобби с 2018 года. В какой-то момент решил превратить это в серьезное дело.

“Я хотел себе кошелек. Не мог найти изделие нужного формата, поэтому решил сделать сам. Постепенно начал все больше интересоваться кожей. От кошелька пошел дальше. Начали делать обложки для паспортов, ежедневники, сумки. Делали в качестве подарков для родственников, друзей. Дальше все начали интересоваться, где можно купить такие изделия”, – поделился Ренат.

Ренат Абушахмин – студент, учится на дизайнера и хочет применить навыки в бизнесе. Его брат Радион выступает в этом тандеме как дизайнер.

О шагах по развитию бизнеса мастерам подсказала директор департамента экономики администрации Тобольска Зухра Исимбаева. Братья обратились в центр “Мой бизнес”.

“Нашу заявку одобрили. Ренат начал обучение в “Школе предпринимательства”, так началось движение в сторону гранта. Проанализировали рынок, ознакомились с продукцией конкурентов. В течение месяца подготовили бизнес-план и защитили его”, – рассказали братья.

Предприимчивые тоболяки сняли помещение, оснастили его оборудованием: гравером, компьютером, софтбоксами. Главная позиция – качественная кожа.

Мастера говорят, что на выбор названия повлияла личность местного Леонардо да Винчи - Семёна Ремезова, которой они вдохновились. Отметим, на изделиях братья уже воплотили всех известных земляков: Дмитрия Менделеева, Александра Алябьева, Семёна Ремезова, Михаила Знаменского. Мастера хотят занять достойное место в регионе со своей сувенирной продукцией из кожи.

На прилавках в мастерской есть закладки с символикой города “Тобольск – ключ у Сибири”, браслеты, обложки на паспорт, мешочки для мелочи и многое другое. Создатели бизнеса отмечают качество своей продукции. Особое внимание уделяется седельным швам – они очень прочные. Может порваться кожа, а нити останутся на месте, подчеркнул Ренат Абушахмин.

Видео из Telegram-канала администрации Тобольска

Инна Пахомова