Резкие перепады температуры и снег ожидаются в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перепады температуры воздуха от 8 до 30 градусов ожидаются в Тюменской области в ближайшие дни, с 12 по 14 января. По данным центра Фобос, уже в пятницу в регионе пройдет снег, а в ночь на субботу потеплеет до минус 8. Однако уже к вечеру 13 января вновь похолодает и столбики термометров ночью могут опуститься ниже минус 30.

В Тюмени в ночь на 13 января на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман и до 8 градусов мороза. В течение дня станет холоднее и столбики термометров опустятся до минус 24 градусов. Ночью ожидается до минус 30. Ветер юго-западный, умеренный.

14 января, в течение суток ожидается малооблачная погода. Дневная температура воздуха составит минус 23 градуса, а в ночь на понедельник температура начнет повышаться - до минус 14.

В начале следующей недели погода станет более устойчивой. 15 января ожидается переменная облачность - днем до минус 16. Небольшой снег и туман возможны 16 января, температура воздуха составит от 11 до 13 градусов ниже ноля. А 17 января вероятность осадков сохранится и потеплеет до минус 9.

Любовь Голышева