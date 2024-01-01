Тюменцам напомнили, что водительские права можно пока не менять

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается по 31 декабря 2025 года, продлеваются на три года. Дополнительных изменений или отметок в документах не требуется. Идти в ГИБДД не нужно, продление будет происходить автоматически.

Некоторые автомобилисты принимают решение все-таки обменять удостоверения, в Госавтоинспекции им не отказывают, сообщил начальник ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.

В любом случае прийти в ГИБДД нужно владельцам, у которых изменились персональные данные. Также поменять права нужно, если удостоверение пришло в негодность и невозможно прочитать сведения. У владельца могла измениться состояние здоровья и появились противопоказания к управлению транспортом. Это тоже повод для визита в ГИБДД.

В 2021 году в Тюменской области оказано более 47 тыс. госуслуг по обмену прав, в 2022 – около 27 тыс., в 2023 – более 19 тыс.

Всего по линии Госавтоинспекции в Тюменской области в минувшем году оказали более 200 тыс. госуслуг. Выдано 34 тыс. 540 водительских прав. Приведена цифра, включающая обмен удостоверений. Также произведено более 180 тыс. регистрационных действий.

Инна Пахомова