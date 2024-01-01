  • 12 января 202412.01.2024пятница
  • USD88,7818
    EUR97,5401
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменцам напомнили, что водительские права можно пока не менять

Общество, 18:07 12 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается по 31 декабря 2025 года, продлеваются на три года. Дополнительных изменений или отметок в документах не требуется. Идти в ГИБДД не нужно, продление будет происходить автоматически.

Некоторые автомобилисты принимают решение все-таки обменять удостоверения, в Госавтоинспекции им не отказывают, сообщил начальник ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.

В любом случае прийти в ГИБДД нужно владельцам, у которых изменились персональные данные. Также поменять права нужно, если удостоверение пришло в негодность и невозможно прочитать сведения. У владельца могла измениться состояние здоровья и появились противопоказания к управлению транспортом. Это тоже повод для визита в ГИБДД.

В 2021 году в Тюменской области оказано более 47 тыс. госуслуг по обмену прав, в 2022 – около 27 тыс., в 2023 – более 19 тыс.

Всего по линии Госавтоинспекции в Тюменской области в минувшем году оказали более 200 тыс. госуслуг. Выдано 34 тыс. 540 водительских прав. Приведена цифра, включающая обмен удостоверений. Также произведено более 180 тыс. регистрационных действий.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# автомобилисты , водительское удостоверение , ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:42 12.01.2024В Крещение изменятся маршруты тюменских автобусов
19:14 12.01.2024Минстрой назвал образцовым Тобольский Центр гимнастики
18:31 12.01.2024В тюменском Рощино пассажиропоток превысил 2 млн 600 человек за 2023 год
18:07 12.01.2024Тюменцам напомнили, что водительские права можно пока не менять