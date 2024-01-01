В тюменском Рощино пассажиропоток превысил 2 млн 600 человек за 2023 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 млн 601 тыс. 128 человек составил общий пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино за 2023 год. В сравнении с 2022 годом было обслужено на 11,1% больше пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Увеличилось и количество самолётовылетов в сравнении с прошлым периодом, прирост составил 6,9%. Самыми популярными внутренними направлениями были Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой и Салехард, а международными - Анталья, Ереван и Худжанд.

В топ-3 аваикомпаний по пассажиропотоку вошли "Ютейр" (809 тыс. 208 человек), "Ямал" (416 тыс. 540 пассажиров) и "Аэрофлот" (335 тыс. 274 человек).

Также 2023 год показал положительные результаты по наращиванию пассажиропотока. Рейсы из аэропорта Рощино выполнялись по 42 направлениям. 27 авиакомпаний-партнеров создавали комфортные условия для пассажиров.

В 2024 году аэропорт продолжит реализовывать планы по увеличению пассажиропотока, улучшению качества обслуживания, повышению уровня безопасности и комфорта.