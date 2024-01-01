22 тысячи обращений на номер 112 поступило от жителей Тюменской области в праздники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

22 тысячи обращений поступило в службу "112" от жителей Тюменской области в новогодние праздники. Из этого количества 6 тыс. 358 обращений – вызовы скорой помощи, 6 тыс. 45 – получение справочной информации. Почти 20 % звонков – ложные вызовы, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

"По регламенту оператор должен сделать три дозвона в ответ на вызов абонента, чтобы убедиться в том, что звонок не связан с экстренной ситуацией. Длительность каждого такого звонка - более одной минуты. Поэтому люди, находящиеся в опасной ситуации, могут в этот момент не получить своевременный ответ", - подчеркнули в ведомстве.

И настоятельно рекомендовали объяснить детям, что звонить по номеру 112 необходимо только в критических ситуациях.

Всего за 2023 год тюменская служба "112" приняла более 750 тыс. обращений от жителей региона. Чаще всего требовалась медицинская помощь.