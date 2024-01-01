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Владимир Якушев: ответственность профессионального журналистского сообщества выросла в разы

Общество, 09:39 13 января 2024

пресс-служба Тюменской областной думы | Фото: пресс-служба Тюменской областной думы

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев поздравил журналистов, работников редакций, полиграфистов, издателей, ветеранов профессии с Днем российской печати, сообщает пресс-служба полпреда.

"Уважаемые друзья! Благодарю вас за преданное отношение к своему делу. За приверженность к высоким профессиональным стандартам. За внимание к сложным проблемам и готовность находить пути их решения. За вклад в формирование крепкого, сплочённого общества. Желаю успехов, вдохновения и безграничной энергии для воплощения всех творческих замыслов", - сказал Владимир Якушев.

По его словам, медиасфера за последние десятилетия пережила несколько серьёзных трансформаций. Это потребовало от журналистов новых компетенций, форматов подачи информации. Но главное осталось неизменным - это умение понимать и передавать настроения людей, их проблемы и чаяния.

Одновременно в разы выросла и ответственность профессионального журналистского сообщества. Сегодня важно не только показывать достоверную и полную картину происходящих событий. Нужно помогать аудитории ориентироваться в бурном потоке информации. Настраивать людей на созидание, прививать нравственные ценности и жизненные ориентиры, объяснять сложное простым и понятным языком.

Уважаемые друзья! Благодарю вас за преданное отношение к своему делу. За приверженность к высоким профессиональным стандартам. За внимание к сложным проблемам и готовность находить пути их решения. За вклад в формирование крепкого, сплочённого общества.

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# Владимир Якушев , День российской печати

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