Для школьников с. Ярково проведут цикл экскурсий в медицинские учреждения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники с. Ярково побывали на экскурсии в тюменской областной больнице №24, которую провел для них главный врач Азат Кинчагулов и специалисты клинико- диагностической лаборатории. Он рассказал ребятам о больнице и больших планах на будущее, отдельно остановился на программе целевого обучения и необходимых специальностях для учреждения, ответил на интересующие вопросы, сообщает пресс-служба больницы.

Старшеклассники рассмотрели различные биоматериалы под микроскопами, познакомились с медицинским оборудованием и попробовали себя в роли лаборантов. "Было интересно, познавательно и доступно в понимании. По окончанию экскурсии в КДЛ у нас уже появились пять желающих связать свою профессиональную жизнь с медициной", сказала преподаватель биологии Тамара Осинцева.

В дальнейшем ребят ждут экскурсии в структурные подразделения и мини-лектории по оказанию первой медицинской помощи. Отметим, в 2023 году кадровый состав учреждения пополнился на девять молодых специалистов. В него вошли два врача, два фельдшера ФАПов, один фельдшер СМП и три медицинские сестры.