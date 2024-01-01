Форум “Сохраним историческую память о героях Новороссии и Донбасса” прошел в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум “Сохраним историческую память о героях Новороссии и Донбасса” состоялся в штабе общественной поддержки “Единой России” в Тюмени 12 января. На нем подвели итоги одноименного проекта и анонсировали второй конкурс.

Дети из Тюменской области участвовали в проекте, проводимом по инициативе Всероссийского педагогического собрания, в конце 2023 года. Был подготовлен 31 проект. По итогам выделили 19 призеров, которых пригласили на ВДНХ в день 30-летия Конституции Российской Федерации 12 декабря.

“Проект уникален. Из 31 проекта, который представили дети, 11 выполнены в формате видео. Они рассказывали о выпускниках школы, участвующих в специальной военной операции, о Героях России, среди которых есть погибшие. Проект будет продолжаться. Считаем, что это самое настоящее патриотическое воспитание”, – сказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” Народный учитель РФ, организатор проекта Ольга Ройтблат.

Она подчеркнула, что за эти работы трудно кому-то давать разные места. Каждая работа не похожа на остальные. "Была работа про участника СВО, который дважды был на побывке, встречался со своим учителем, обещал вернуться живым с победой. Он погиб. Ему присвоили звание Героя России. Учитель говорит, что его похоронили, но не могут принять его гибель. Дети сделали проект об этом герое. Как можно за такие вещи присуждать первое, второе, третье место. Организаторы, находящиеся в Москве, нас услышали", — добавила Народный учитель РФ.

На встречу пригласили не только призеров и участников конкурса, но и советников школ, филологов, историков, обществоведов.

Автор проекта, председатель Общероссийской общественной организации содействия развитию педагогических кадров "Всероссийское педагогическое собрание" Валентина Иванова, которая подключилась ко встрече с помощью видеосвязи, сказала, что Герои СВО не должны быть забыты.

"Наши школьники через душу пропускали страницы подвигов защитнков Новороссии и Донбасса. У них останется это на всю жизнь. На всю жизнь это останется в школьных музеях, в названиях улиц. Поэтому мы объявили второй конкурс, ждем от Тюменской области. 18 февраля на форуме "Россия" на ВДНХ состоится День образования, будем награждать победителей на самом высоком уровне", — добавила она.

Присутствующим в штабе общественной поддержки показали несколько работ учеников. Ученики шестого класса школы №92 представили рассказ о своем фильме, героями которого стали сразу три участника СВО. Школьники не стали призерами конкурса, но они не расстроились, потому что познакомились с бойцами и их семьями.

Один из выпускников ТВВИКУ, о котором говорится в работе школьников, был ранен и попал в московский госпиталь. Мужчина перенес много операций прежде, чем смог самостоятельно передвигаться.

"Он начал навещать других бойцов, получивших тяжелые ранения. Так он давал им надежду на то, что они смогут вылечиться. После окончания работы над видело, мы поняли, что в Москву нам не так уж и хочется. У нас появилась мечта, чтобы боец смог снова ходить", – сказали ученики школы №92.

Учащиеся школы №32 сделали фильм о родственнике одного из одноклассников, который погиб под Соледаром, неся службу в зоне СВО.

"Сегодня наша страна переживает сложные времена. Россия вновь встала на борьбу с поднявшим голову нацизмом, защиту жителей Донбасса. Честь и долг проверяются не на словах, а на деле. Наши военные ежедневно проявляют мужество и героизм. Среди них есть и наши земляки", — сказали подростки.

В завершении встречи учителям и детям вручили благодарственные письма и подарки. В дальнейшем работы, созданные тюменскими школьниками на конкурс, планируют распространить, сделать некое методическое пособие по ним. Фильмы можно показывать в ходе "Разговоров о важном".

Инна Пахомова