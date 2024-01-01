  • 12 января 202412.01.2024пятница
  • USD88,7818
    EUR97,5401
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

На пожаре в жилом доме в Тобольске погиб человек

Происшествия, 17:35 12 января 2024

пресс-служба МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб на пожаре многоквартирном двухэтажном жилом доме в Тобольске днём 12 января, сообщает МЧС Тюменской области.

На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление внутри квартиры. Из опасной зоны спасатели эвакуировали троих человек.

Пожар был ликвидирован на площади 12 кв м. К сожалению, погиб один человек.

К тушению привлекались 13 человек и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:35 12.01.2024На пожаре в жилом доме в Тобольске погиб человек
17:34 12.01.2024В Тюмени строитель получил травму после падения со второго этажа
15:43 12.01.202468-летнюю тоболячку обвиняют в убийстве сожителя
14:59 12.01.2024На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе ограничили движение из-за ДТП