На пожаре в жилом доме в Тобольске погиб человек

| Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб на пожаре многоквартирном двухэтажном жилом доме в Тобольске днём 12 января, сообщает МЧС Тюменской области.

На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление внутри квартиры. Из опасной зоны спасатели эвакуировали троих человек.

Пожар был ликвидирован на площади 12 кв м. К сожалению, погиб один человек.

К тушению привлекались 13 человек и четыре единицы техники. Причина пожара устанавливается.