В Крещение изменятся маршруты тюменских автобусов

Расписание тюменских автобусов изменится в день празднования Крещения. Так, маршруты № 2, 14, 30, 37, 47, 54 и 64 будут работать до 00:00.

Последние автобусы от остановки "Строительный институт ТИУ" в направлении микрорайонов: № 14, 30, 37 — в 23 часа 20 минут. № 54 — в 23 часа 32 минуты.

Последний автобус № 2 поедет от остановки "Детский сад № 55" в 23 часа 20 минут, а маршруты № 47, 64 от "ул. Высотная" (в город) — в 23 часа 20 минут.

Также 18 и 19 января в схемы движения общественного транспорта № 129 и 152к включат остановки "с/о "Радуга"", "Дачи (с/о “Бирюсинка”)" в направлении из города.

Уточнить информацию о работе общественного транспорта в Тюмени можно по бесплатному номеру 8-800-250-07-22.