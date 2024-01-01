Команда "Елки желаний 72" поздравила детей из центра социальной реабилитации "Тюменский"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда проекта “Елка желаний 72” поздравила детей, находящихся с мамами в центре социальной реабилитации “Тюменский” в Нижнетавдинском районе. Акция, приуроченная к старому Новому году, состоялась совместно с информационным агентством “Тюменская линия”.

Организаторы “Елки желаний 72” в Тюмени и волонтеры приехали в организацию с выступлением и подарками 12 января. По традиции гости нарядились сказочными персонажами. Здесь были Баба-Яга, Снегурочка и, конечно, Дед Мороз.

С праздником поздравили детей, который с матерями, проходящими курс реабилитации, будут находится в центре по август 2024 года.

Это заключительный выезд “Елки желаний 72”. “Традиционно мы выезжаем в преддверии Рождества или старого Нового года с подарками к детям в ту или иную деревню. В этот раз выбор пал на реабилитационный центр, где ребята тоже нуждаются в нашей заботе. Привезли много разных подарков”, – сказала руководитель тюменского проекта “Елка желаний 72” Галина Валуева.

Сладкие подарки для детей предоставило тюменское отделение “Союза женщин России”.

Праздничную встречу провели на базе передвижного культурного комплекса Автономного учреждения "Культура" Нижнетавдинского района. “Представители “Елки желаний 72” обратились ко мне. Рассказали об акции с подарками. На базе нашего обслуживания находится такой центр. Когда я предложила, они согласились провести здесь свое мероприятие. Тем более все мы относимся к “Союзу женщин России”, поздравляем всех детей и взрослых такими праздниками”, – сказала культорганизатор передвижного культурного комплекса Елена Скрипник.

Дети находятся в центре социальной реабилитации “Тюменский” по “Проекту 0 – 4”, направленному на профилактику социального сиротства. Мамы проходят здесь курс от зависимости, несовершеннолетние в это время – рядом с ними.

“На сегодня здесь девять женщин и 21 ребенок. Программа запущена с августа 2023 года. В сентябре к нам приехали первые матери. Курс реабилитации рассчитан на один год. Именно столько они будут находится на территории центра. Проект инициирован уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Он охватывает 14 регионов”, – пояснил корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” директор центра социальной реабилитации “Тюменский” Дмитрий Орлянский.

Дети посещают школу – организован их подвоз до учреждения. За ребятами приезжает автобус, он же привозит их обратно, в центр. Для малышей в “Тюменском” оборудована комната дневного пребывания матери и ребенка. В течение дня здесь проводят время дети дошкольного возраста.

“Думаю, детям, у нас совсем не скучно. Они видят своих родителей трезвыми. Это совсем другая атмосфера. Родители начинают заботится о детях, восстанавливаются отношения между ними”, – добавил он.

Подводя итоги проекта “Елка желаний 72” в Тюмени, Галина Валуева сказала, что поначалу организаторы переживали, что они соберут мало подарков, но в итоге они справились. Но тюменцы активно включились в акцию, основная масса игрушек, сладостей пошла после 20 декабря 2023 года. “Собрали около тысячи подарков. Было много вещей для ветеранов, пожилых людей. Горожане передавали для них теплые пледы, сертификаты в магазины, инструменты, бытовую технику. Для детей собрали также достаточно много подарков”, – заключила руководитель проекта.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин