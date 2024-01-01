  • 13 января 202413.01.2024суббота
  • USD88,1324
    EUR96,7517
  • В Тюмени -13..-15 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Росгвардейцы поздравили журналистов с Днем печати из зоны СВО

Общество, 12:22 13 января 2024

пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники Росгвардии, находящиеся в зоне СВО, передали видеопоздравление журналистам с профессиональным праздником. Вместе с гражданскими журналистами в зоне СВО выполняют задачи военнослужащие департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии, пресс-служб округов войск национальной гвардии и территориальных органов, ведомственного журнала "На боевом посту" и газеты "Росгвардия сегодня".
Военные корреспонденты работают в боевых порядках войск, сообщает пресс-служба ведомства.

С первого дня специальной военной операции российские журналисты плечом к плечу с росгвардейцами на передовой проявляют мужество и героизм. Наши коллеги работают самоотверженно, порой не щадя своей жизни, как не вернувшиеся из боевых командировок корреспондент ВГТРК Борис Максудов и офицер пресс-службы Росгвардии полковник Сергей Постнов. Они до конца выполняли свой профессиональный долг.

Видео: пресс-служба Росгвардии

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# День российской печати , Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:22 13.01.2024Росгвардейцы поздравили журналистов с Днем печати из зоны СВО
11:48 13.01.2024Для школьников с. Ярково проведут цикл экскурсий в медицинские учреждения
10:01 13.01.2024Тюменские депутаты подарили батут участнице "Елки желаний"
09:39 13.01.2024Владимир Якушев: ответственность профессионального журналистского сообщества выросла в разы