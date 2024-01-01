Росгвардейцы поздравили журналистов с Днем печати из зоны СВО

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Сотрудники Росгвардии, находящиеся в зоне СВО, передали видеопоздравление журналистам с профессиональным праздником. Вместе с гражданскими журналистами в зоне СВО выполняют задачи военнослужащие департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии, пресс-служб округов войск национальной гвардии и территориальных органов, ведомственного журнала "На боевом посту" и газеты "Росгвардия сегодня".

Военные корреспонденты работают в боевых порядках войск, сообщает пресс-служба ведомства.

С первого дня специальной военной операции российские журналисты плечом к плечу с росгвардейцами на передовой проявляют мужество и героизм. Наши коллеги работают самоотверженно, порой не щадя своей жизни, как не вернувшиеся из боевых командировок корреспондент ВГТРК Борис Максудов и офицер пресс-службы Росгвардии полковник Сергей Постнов. Они до конца выполняли свой профессиональный долг.

Видео: пресс-служба Росгвардии