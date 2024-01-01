Около 8 тысяч раз посетили новый ФАП в п. Усть-Тавда с момента открытия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 8 тыс. раз посетили новый ФАП в п. Усть-Тавда Ярковского района с момента открытия. ФАП в поселке был построен в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" и в начале 2022 года открыл свои двери для пациентов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Мы всем поселком ждали новое здание, ведь прежнее было совсем непригодно для приема. А сейчас никакого сравнения. Современное, комфортное, оснащенное всем необходимым медицинским оборудованием. Приду, мне и давление измерят, и Теле-ЭКГ снимут, а если какое подозрение, так еще и на машине доставят в районную больницу в сопровождении медицинского работника", - сказала жительница поселка Дамира Курманбакова.

С момента открытия нового ФАПа жители поселка посетили его около 8 тыс. раз. Это и вакцинация, которая достигает в Усть-Тавде почти 100%, и диспансеризация с профилактическими осмотрами, и конечно же, приемы специалистов выездных бригад из больницы. Особое значение имеет и выписка льготных лекарственных препаратов. Пациентам больше не нужно ехать в районный центр за лекарствами 50 км. Благодаря цифровизации теперь пациенту нужно лишь прийти в ФАП, здесь на месте будут оформлены необходимые рецепты, которые автоматически уходят в аптеку, и в ближайшее время лекарственные препараты будут доставлены фельдшеру.