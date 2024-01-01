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Жители региона могут проголосовать за стенд Тюменской области на выставке "Россия"

Общество, 16:37 13 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

Стенд Тюменской области, представленный на выставке "Россия", участвует в конкурсе на лучшую экспозиции. Проголосовать за региональный стенд тюменцы могут по ссылке. Напомним, с 22 по 25 ноября 2023 года на выставке прошли тематические дни регионов Уральского федерального округа. В презентации экспозиций, достижений и потенциала субъектов УФО принял участие полпред Владимир Якушев, сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО,

В конкурсе представлено 11 номинаций: лучшая из лучших; самая оригинальная; самая познавательная; с заботой о природе; сохранение традиций; лучшая для детей; прогресс и инновации; лучший виртуальный тур; лучший интерактив; лучший туристический проект; лучший социальный проект

Добавим, выставка "Россия" проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Она продлится до 12 апреля.

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