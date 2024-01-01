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Тюмень входит в топ-10 лучших городов России

Общество, 11:50 14 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень входит в топ-10 лучших городов России. Но при поддержке жителей Тюменской области может и возглавить рейтинг. Голосование проводится на сайте город-россии.рф и продлится до конца декабря 2024 года. Всего в списке 87 муниципальных образований, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Поддержать лучший город Земли может каждый. Тюмень, получив почти 1 тыс. 300 голосов, пока находится на 10 месте.

Отметим, с одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Регистрации на сайте нет, как и возрастных ограничений.

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