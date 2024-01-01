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В Винзилях построят новое стационарное отделение Областной психиатрической больницы в 2025 году

Экономика, 13:12 15 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новое стационарное отделение Областной клинической психиатрической больницы построят в п. Винзили к декабрю 2025 года. Подрядчик уже определен. Он должен провести изыскательские работы, разработать проект и построить само здание с благоустройством прилегающей территории. Общая сумма контракта – 259 млн 204 тыс. рублей, сообщается на сайте Госзакупок.

По техзаданию заказчика, областного управления капитального строительства, в стационаре обязаны быть реализованы все меры пожарной безопасности и доступности для маломобильных граждан.

Из 17 медицинских кабинетов четыре необходимо приспособить для кинотерапии, релакс-терапии, арт-терапии, трудовых занятий. Предусмотрены и клуб для родственников, и тренажерный зал с зеркальной стеной. А также модуль квартиры, где пациенты смогут отрабатывать навыки самостоятельного проживания. Есть также лабораторный блок и хозяйственные помещения.

Начало строительства запланировано на июнь 2024 года. Всего на возведение объекта отведено 19 месяцев.

Оксана Корнеенкова

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# госзакупки , строительство

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