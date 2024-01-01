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Четыре рекорда по скорости установили орловские рыски из Тюменской области в 2023 году

Общество, 12:16 15 января 2024

конезавод "Орловский фаворит" | Фото: конезавод "Орловский фаворит"

Четыре рекорда установили на забегах в Новосибирском ипподроме рыски конезавода "Орловский фаворит" из Ишимского района в 2023 году. За 3 минуты 7 секунд преодолел дистанцию в 2,4 тыс. м для жеребцов старшего возраста конь Жанрист под управлением Корюна Егояна в призе "Мемориал А. В. Соколова", сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

А победитель приза Ковбоя жеребец Пульс в руках Владимира Шевченко установил новый рекорд ипподрома для трехлетних орловских рысаков – 2 тыс. 400 м он покорил за 2 минуты 5 секунд.

Двукратной рекордисткой среди орловских кобыл четырехлетнего возраста в сезоне 2023 года стала Дана. Под управлением Корюна Егояна в призе Морского Прибоя она прошла 1,6 тыс. м за 2 минуты 4,3 секунды. Второй рекорд – 2,4 тыс. м за 3 минуты 10,2 секунд в призе "Мемориал выдающихся наездников".

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# Орловский фаворит , рекорд

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