В Тюменской области потеплеет к концу недели

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До минус 7 градусов потеплеет в Тюменской области к концу наступившей недели. В рабочие дни, с 15 по 19 января, в регионе ожидается от 14 до 19 градусов мороза, осадки маловероятны, в выходные - до минус 4 градусов.

В Тюмени 15 января синоптики прогнозируют переменную облачность, от 14 до 16 градусов мороза. Ветер юго-западный, умеренный, атмосферное давление выше нормы.

16 января в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Днем 12 градусов, ночью – 15. Ветер южный, 5 метров в секунду.

17 и 18 января осадков не ожидается, переменная облачность, днем от 10 до 12 градусов ниже ноля, ночью – 13. Ветер южный, 6 метров в секунду.

В ночь на 19 января похолодает до минус 21 градуса, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Днем потеплеет до минус 9. Ветер подует южный, сильный, с порывами до 20 метров в секунду.

В выходные дни, 20 и 21 января, ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью и днем температура от 4 до 8 градусов мороза, ветер юго-западный, сильный, с порывами до 17 метров в секунду.

Любовь Голышева