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Тюменцам предлагают сдать ели на переработку в экодома

Общество, 12:38 15 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сдать на переработку живые ели и сосны предлагают жителям Тюменской области. В Тюмени дерево любого размера без игрушек и мишуры принимают бесплатно по четырем адресам до 4 февраля, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Передать деревья можно в экодома "Гудвин", ул. Максима Горького, 70/2, "Сити Молл", ул. Тимофея Чаркова, 60, стр. 3, и "Центральный", ул. Герцена, 87а/2, а также на тюменский мусоросортировочный завод, 9-й км Велижанского тракта, 18б. После переработки измельченные ели и сосны примут общественные организации, зоопарки и зооприюты. Древесную щепу можно использовать в качестве подстилки для животных, а также для декора и благоустройства

В Тобольске пункт сбора деревьев организуют на территории мусоросортировочного завода (Восточный промышленный район-квартал 1 тер, 20а, 1). Жители остальных населенных пунктов Тюменской области могут оставить ели в местах, предназначенных для накопления крупногабаритных отходов. Эти деревья также вывезет регоператор.

Желающие получить измельченную щепу могут оставить заявку в группе Тюменского экологического объединения ВКонтакте.

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# елки , переработка , сбор

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