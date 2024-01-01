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60 километров водопровода построили в Тюменском районе в 2023 году

Общество, 16:19 15 января 2024

Тюмень Водоканал | Фото: Тюмень Водоканал

60 км сетей водоснабжения построил и реконструировал в Тюменском районе "Тюмень Водоканал" за 2023 год.

Коммуникации из современных полимерных материалов прокладываются Московскому, Червишевскому и Тобольскому трактам, к пос. Богандинский и с. Мальково.

Вблизи с. Успенка введена в эксплуатацию канализационная насосная станция. Стоимость услуг ассенизаторов для жителей снизилась на 30 %.

Также в 2023 году специалисты водоканала заменили насосное оборудование на всех 25 канализационных насосных станциях района.

В 2024 году продолжится строительство водопроводов к поселкам Богандинский и Винзили.

Сети водоотведения соединят с городской канализацией поселки Боровский, Каскару и Новотуринский, Богандинский, Винзили и с. Кулаково.

Все работы ведутся по двум концессионным соглашениям, заключенным тюменским водоканалом с администрацией района при участии регионального правительства.

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# Тюменский район , Тюмень Водоканал

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