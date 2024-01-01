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Представители строительной отрасли России встретятся на саммите в Тюмени

Общество, 08:56 16 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девятый Рождественский саммит пройдет в Тюмени 18 и 19 января. Участниками события станут столичные эксперты и иностранные партнеры, а также представители банковского сектора и первые лица тюменских компаний в сфере недвижимости, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Специалисты обсудят инновационные стратегии развития девелоперского бизнеса в условиях нестабильного рынка. Спикеры расскажут о перспективных форматах недвижимости и новых механизмах управления ими. Компании смогут найти подрядчиков, а инвесторы — финансово-выгодные проекты. Запланировано подписание контрактов.

Заключительным мероприятием деловой программы станет церемония награждения премии "Девелопер года 2023", в рамках которой назовут лучших представителей строительного рынка и новаторские проекты недвижимости Урала и Сибири.

Стать участником саммита можно на сайте мероприятия.

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