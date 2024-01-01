Программисты возглавили тюменский рейтинг высокооплачиваемых IT-специальностей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программисты возглавили рейтинг высокооплачиваемых IT-специальностей Тюменской области. В компании готовы принять 52 таких специалиста на зарплату от 79 тыс. рублей, сообщает департамент труда и занятости населения.

Еще больше требуется инженеров – 565 профессионалов. Суммы предлагаемого дохода начинаются от 52 тыс. рублей. Меньше на семь тысяч рублей среднее зарплатное предложение для системных администраторов. В компании и на предприятия требуются 15 таких специалистов.

Менеджеры и специалисты по информационным технологиям закрывают рейтинг высокодоходных профессий IT. Первые могут рассчитывать на зарплату в размере 43 тыс. рублей, вторые – от 30 тыс. рублей.

Всего на портале кадрового центра "Работа России" по Тюменской области размещено 19 тыс. 695 вакансий.

Оксана Корнеенкова