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Программисты возглавили тюменский рейтинг высокооплачиваемых IT-специальностей

Экономика, 15:57 15 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программисты возглавили рейтинг высокооплачиваемых IT-специальностей Тюменской области. В компании готовы принять 52 таких специалиста на зарплату от 79 тыс. рублей, сообщает департамент труда и занятости населения.

Еще больше требуется инженеров – 565 профессионалов. Суммы предлагаемого дохода начинаются от 52 тыс. рублей. Меньше на семь тысяч рублей среднее зарплатное предложение для системных администраторов. В компании и на предприятия требуются 15 таких специалистов.

Менеджеры и специалисты по информационным технологиям закрывают рейтинг высокодоходных профессий IT. Первые могут рассчитывать на зарплату в размере 43 тыс. рублей, вторые – от 30 тыс. рублей.

Всего на портале кадрового центра "Работа России" по Тюменской области размещено 19 тыс. 695 вакансий.

Оксана Корнеенкова

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# IT-отрасль , вакансии , занятость

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