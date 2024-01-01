Специалисты центра "Семья" оказывают круглосуточную помощь семьям Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кризисная служба регионального центра "Семья" в круглосуточном режиме помогает семьям Тюменской области в сложных ситуациях. Специалисты могут помочь по телефону или выехать на место.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор учреждения Елена Перминова.

"Наш центр является базовым в регионе, который организует систему социальной поддержки семей с детьми и психологической поддержки. Мы собрали в своем коллективе специалистов, которые работают по разным направлениям. Это известные, зарекомендовавшие себя кризисные психологи и службы. Также есть круглосуточная возможность ответить на вопрос родителя или ребенка, выехать на место, где случилось что-то в семье, с ребенком. Решение о выезде принимает не только орган полиции или ЧС, но и опытный кризисный психолог. И это достижение Тюменской области. В других регионах такого нет", - сказала Елена Перминова.

Также региональный центр "Семья" является площадкой для реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Помощь получают ребята, которые по разным причинам оказались без родителей. Они воспитываются, развиваются, находят свой профессиональный путь.

"Мы являемся площадкой для подготовки приемных родителей. Мы принимаем кандидатов, обучаем, даем возможность стать приемными родителями. Помимо этого, реализуем проекты, которые помогают преодолевать различные проявления семейного неблагополучия. Это могут быть кризисные ситуации, потеря работы, переезд, миграция. Очень важно дать поддержку семье в это время, чтобы сохранить здоровье, развитие детей, помочь родителям встать на ноги", - добавила Елена Перминова.

За последние годы специалисты центра развили такое направление, как работа с сообществами, например, с родительским. В рамках форума "Подростки, родители, Rock'n'roll" специалисты центра отвечают родителям, которые воспитывают подростков, на самые трудные вопросы. Эта помощь есть как онлайн, так и оффлайн. На форуме зарегистрировано 500 тыс. активных пользователей.

"Мы генерируем другие проекты. Мы работаем по развитию проектов доабортного консультирования, сохранения жизни детей, чтобы родитель принимал решение в пользу сохранения жизни ребенка. Это тоже важно. Мы работаем с группами детей, которые имеют трудности в поведении, в общении. Делаем коррекционные программы, помогаем им адаптироваться, наладить контакты со сверстниками и не совершить вещей как противоправных, так и аутоагрессивного поведения по отношению к себе", - отметила директор центра "Семья".

Юлия Карандашева