Муниципальную награду "Доброе сердце" будут вручать юным жителям Тобольского района

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района | Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района

Муниципальную награду "Доброе сердце" будут вручать ученикам медицинских классов, волонтёрам, которые проявили особые способности в распространении идей и ценностей добровольчества и милосердия в Тобольском районе.

Об этом сообщил глава Тобольского района Тюменской области Леонид Митрюшкин в своем Telegram-канале.

"Не более двух нагрудных знаков в год. Надо сказать, что "Доброе сердце" даст ребятам дополнительные баллы при поступлении в Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова. Такое решение приняли с директором Натальей Данилиной, когда пописывали соглашение о сотрудничестве", - сказал глава района.