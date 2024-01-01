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Муниципальную награду "Доброе сердце" будут вручать юным жителям Тобольского района

Общество, 17:03 15 января 2024

из Telegram-канала главы Тобольского района | Фото: из Telegram-канала главы Тобольского района

Муниципальную награду "Доброе сердце" будут вручать ученикам медицинских классов, волонтёрам, которые проявили особые способности в распространении идей и ценностей добровольчества и милосердия в Тобольском районе.

Об этом сообщил глава Тобольского района Тюменской области Леонид Митрюшкин в своем Telegram-канале.

"Не более двух нагрудных знаков в год. Надо сказать, что "Доброе сердце" даст ребятам дополнительные баллы при поступлении в Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова. Такое решение приняли с директором Натальей Данилиной, когда пописывали соглашение о сотрудничестве", - сказал глава района.

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# награда , Тобольский район

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