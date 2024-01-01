В Тюмени две остановки получили новые наименования

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Остановки "с/о "Полянка-2", расположенные в районе 12-го километра Салаирского тракта в Тюмени, при движении в обоих направлениях, получили новые наименования.

Как сообщили в городской администрации, теперь они называются "с/о "Поляна".

Изменения внесены в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах Тюмени, утвержденным приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города.