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Россияне стали чаще ходить в театры

Общество, 17:36 15 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Федеральные театры за новогодние каникулы посетило почти на 20 % больше граждан, чем за аналогичный период 2023 года. Уровень их посещаемости вернулся к допандемийным показателям.

Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, подводя итоги культурного досуга россиян в прошлом году и в новогодние праздники.

За первую неделю 2024 года кассовые сборы кинопроката составили 5,8 млрд рублей, 95% из которых составляют российские фильмы. Таких показателей удалось достичь благодаря средствам, вложенным в производство отечественных фильмов по поручению президента и главы правительства.

Об интересе зрителей к отечественному кино говорят среднесуточные кассовые сборы, на 165,5 млн рублей превысившие показатели аналогичного периода 2023 года. Ежедневно в кинотеатры приходило на 175 тыс. зрителей больше, чем в те же дни прошлого года. В первые дни 2024 года российские фильмы посмотрели 14,2 млн человек. Доходы новогодних праздников 2024 года на 38% превысили доходы 2020 года. Сборы января от отечественного кинопроката будут равны всему 2016 году.

С 1 по 8 января федеральные музеи продали на 17% больше билетов, чем за первые дни прошлого года.

Участниками "Пушкинской карты" стали уже почти 10 млн ребят в возрасте от 14 до 22 лет.

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# культура , Правительство РФ , театр

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