108 школьников поучаствуют в региональном туре олимпиады по информатике в Тюмени

| Фото: Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

108 школьников Тюменской области станут участниками регионального тура всероссийской олимпиады по информатике. Интеллектуальные соревнования пройдут с 20 по 22 октября в Тюменском индустриальном университете, сообщает пресс-служба вуза.

Олимпиада пройдет в два компьютерных этапа. Длительность каждого составит пять часов. Школьникам предстоит решить задачи на одном из языков программирования. Для проверки и оценивания решений используется автоматическая система.

Победители и призеры смогут принять участие в заключительном туре, который пройдет в Казани в апреле. Успешно пройдя все испытания, школьники получают льготы по профилю олимпиады при поступлении в любые вузы страны: от максимального балла за ЕГЭ до зачисления без экзаменов. Право на льготу сохраняется в течение четырех лет.

Также победители имеют ряд привилегий, к примеру, при выборе Тюменского индустриального университета, они смогут получать в течение первого года обучения стипендию в размере 30 тыс. рублей.

Напомним, что в этом учебном году в ТИУ открылась Высшая школа цифровых технологий. Здесь в формате гибридного обучения учатся 335 IT-специалистов.