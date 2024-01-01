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Регионы УФО восстановили и построили 689 объектов на Донбассе

Общество, 18:41 15 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

689 объектов восстановили и построили регионы УФО в Донбассе за два года, 195 в 2022 году и 494 в 2023 году. В том числе 412 жилых домов, 108 объектов ЖКХ, 59 школ, 34 детских сада, 27 медучреждений, 21 социальный объект, 18 дорог, а также 10 многофункциональных центров, сообщает пресс-служба полпреда президента России в УФО Владимира Якушева.

"2023 год стал самым ударным по количеству возводимых и реконструируемых объектов в ЛНР и ДНР. Регионы УрФО вложили в эту работу много сил и ресурсов, и результат не заставил себя ждать. Сотни жителей подшефных регионов смогли переехать в новое, комфортное жильё. Заработали школы и больницы, появились качественные дороги и коммунальная инфраструктура. Это колоссальный вклад в восстановление мирной жизни на Донбассе. И эта работа продолжится", – сказал Владимир Якушев.

Он также добавил, что особое внимание необходимо уделить качеству строительства, в том числе оперативно устранять выявленные недостатки. В планах на 2024 год работа над 103 объектами, в 2025 году – над 130.

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# Владимир Якушев , Донбасс

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