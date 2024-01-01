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В ХМАО-Югре завершили строительство новой системы измерения количества нефти

Общество, 19:03 15 января 2024

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Систему измерения количества нефти на линейной производственно-диспетчерской станции "Конда" Урайского управления магистральных нефтепроводов ввели в эксплуатацию после технического перевооружения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

Система предназначена для определения количества и показателей качества нефти при осуществлении учетных товарно-коммерческих операций с нефтью, транспортируемой по магистральному нефтепроводу Сургут – Полоцк.

Техническое перевооружение объекта проведено с целью замены турбинных преобразователей расхода, которые выработали эксплуатационный ресурс, на современные, отвечающие нормативным требованиям компании отечественные расходомеры. Также установлен новый блок контроля качества нефти. Проведен ремонт зданий блока измерительных линий и операторной приемо-сдаточного пункта "Междуреченский".

Кроме того, в ходе работ была заменена система сбора и обработки информации стороннего производителя на новую производства компании "Транснефть", выполнено ее подключение к технологической системе передачи данных.

Комплексное опробование и испытания для утверждения типа средств измерений проведены в декабре 2023 года, по итогам которых СИКН введена в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

Юлия Майская

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