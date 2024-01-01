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Тепловые пушки и инструменты доставили тюменским бойцам в зону СВО

Общество, 10:46 16 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тепловые пушки и инструменты доставили в ремонтную роту мотострелкового полка в зоне проведения спецоперации, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Боец из Юргинского района с позывным "Рус" от имени полка поблагодарил тюменцев, губернатора Александра Моора, региональный совет ветеранов спецназа разведки и всех, кто принимал участие в формировании гуманитарного груза.

Также бойцам передали подарки от юного жителя региона - мальчика Димы. "Хотим поблагодарить ребенка Дмитрия и его отца Евгения за письмо и мишку, он будет нашим символом победы. Победа будет за нами. Слава России!", - отметил боец с позывным "Рус".

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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# бойцы , военнослужащие

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