На 236 % вырос спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 236 % вырос спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию в Тюмени в начале 2024 года. Кроме того, среди самых востребованных направлений и литература - выпускники стали интересоваться допподготовкой по этому предмету на 220 % чаще, чем годом ранее.

Как отметили в компании Авито, также в числе востребованных дополнительных предметов английский язык. А самый высокий показатель спроса среди естественнонаучных и технических дисциплин - по химии, физике, информатике и биологии.

Количество предложений о подготовке на платформе более всего за год выросло со стороны специалистов по литературе – в 2,3 раза, биологии – в 1,2 раза.

Дополнительными занятиями с репетиторами по математике и русскому языку тюменские выпускники стали интересоваться на 98 % и 138 % чаще соответственно.