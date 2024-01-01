  • 16 января 202416.01.2024вторник
  • USD87,6772
    EUR96,0682
  • В Тюмени -18..-20 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

На 236 % вырос спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию в Тюмени

Общество, 10:13 16 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 236 % вырос спрос на репетиторов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию в Тюмени в начале 2024 года. Кроме того, среди самых востребованных направлений и литература - выпускники стали интересоваться допподготовкой по этому предмету на 220 % чаще, чем годом ранее.

Как отметили в компании Авито, также в числе востребованных дополнительных предметов английский язык. А самый высокий показатель спроса среди естественнонаучных и технических дисциплин - по химии, физике, информатике и биологии.

Количество предложений о подготовке на платформе более всего за год выросло со стороны специалистов по литературе – в 2,3 раза, биологии – в 1,2 раза.

Дополнительными занятиями с репетиторами по математике и русскому языку тюменские выпускники стали интересоваться на 98 % и 138 % чаще соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ЕГЭ , ОГЭ , репетиторы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:57 16.01.2024В шесть раз вырос спрос по отогреву машин в Тюмени в первые январские дни
10:46 16.01.2024Тепловые пушки и инструменты доставили тюменским бойцам в зону СВО
10:35 16.01.2024Трансляция пресс-конференции "Итоги Ёлки желаний 2023"
10:24 16.01.2024Первый космический квест прошел с участием двух тюменских аппаратов