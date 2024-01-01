Первый космический квест прошел с участием двух тюменских аппаратов

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Аппараты "UTMN-1" и "UTMN-2" помогли организовать первый космический квест в составе спутников проекта Space-π со 2 января по 8 января. По легенде группа туристов из Антарктиды потерпела бедствие и начала посылать сигналы. Игрокам необходимо было при помощи спутников найти координаты путешественников и спасти их, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

В рамках состязания игроки принимали сигнал SOS, получали задания и выполняли их. Среди задач – добыть фотографию места, откуда поступает сигнал бедствия, сопоставить фото с картой местности и обнаружить сигнал, содержащий координаты той самой местности. Его искали у тех спутников, которые в теории пролетали над этим местом. Для организации космического квеста всего были привлечены четыре космических аппарата: "UTMN-1", "UTMN-2", "MONITOR-1" и пассивно "SITRO-AIS-10".

Правильно выполнив все задания, участники получали сообщение: "Спасибо! Координаты были испорчены из-за плохого качества связи, но система смогла восстановить их. Спасательная команда уже в пути. Вы можете получить свою награду за содействие".

Напомним, спутник UTMN-1 разработали школьники Тюменской области, студенты и учёные ТюмГУ, он предназначен для наблюдения за Арктическим регионом. UTMN-2 - для диагностики тропосферы и водоёмов методом спутниковой инфракрасной термометрии.