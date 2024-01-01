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Тобольский врач внедрил современный метод анестезии для пожилых пациентов

Общество, 17:34 16 января 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Современный метод анестезии при лечении пожилых пациентов использует молодой специалист Эльнур Ахмедов в областной больнице №3 Тобольска. Новая методика является оптимальной для возрастных пациентов, особенно травматологического профиля, сообщает областной департамент здравоохранения.

Суть процедуры заключается в блокаде нерва верхней или нижней конечности за счет введения анестетика, который его обволакивает в зоне планируемой операции. Таким образом пациент, находясь в сознании, может контактировать с врачом и гораздо легче переносит вмешательство. Например, можно заблокировать ногу, чтобы провести операцию на лодыжке или руку – при переломе кисти. В день врач проводит до пяти таких вмешательств под контролем УЗИ и датчиков, определяющих сосуды и нервы.

Отметим, молодой специалист переехал в Тобольск из Тюмени, где работал на станции скорой медицинской помощи. После получения специальности анестезиология и реаниматология, врач начал участвовать в важнейшем этапе любой операции - анестезии. Также он дежурит и участвует в экстренных операциях различного профиля и в будущем планирует обучиться новым методикам оказания медицинской помощи.

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# анестезиологи , областная больница № 3

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