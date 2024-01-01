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В 10 районах Тюменской области готовят 15 купелей для крещенских купаний

Общество, 18:07 16 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

15 купелей для крещенских купаний готовят в 10 районах Тюменской области. У иорданей будут дежурить специалисты скорой медпомощи, инспекторы по маломерным судам, сотрудники МЧС и полиции, сообщает инспекторское отделение Ишима ГИМС регионального управления МЧС России.

"Выезд на лёд на автотранспорте запрещен. Медицинские работники категорически запрещают снимать стресс от погружения в ледяную воду алкоголем, и уже тем более употреблять спиртное перед купанием. Спасатели присоединяются к этой рекомендации, поскольку нетрезвое состояние - всегда первопричина большинства нештатных ситуаций", - уточняется в сообщении.

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# безопасность , инспекторы ГИМС , крещенские купания

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