Тюменская группа "Лаборатория" представит концерт-движение

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Тюменская группа "Лаборатория" представит концерт камерной музыки, тема которого - движение. Он пройдет в филармонии 25 февраля.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, слушатели окунутся в атмосферу польского полонеза и аргентинского танго, армянского кочари и современного модельного танца vouge.

"Лаборатория" всегда экспериментирует с форматами концерта, и этот вечер не станет исключением: в концерте примут участие студенты колледжа искусств, так что на сцене органного зала движение можно будет не только услышать, но и увидеть. В программе сочинения Игудесмана, Соллимы, Комитаса, Чайковского, Шимановского и других", - рассказали организаторы.

Концерт проходит в рамках проекта развития креативных индустрий.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО или на сайте.

Возрастное ограничение: 12+.