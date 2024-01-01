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Тюменская группа "Лаборатория" представит концерт-движение

Общество, 09:18 17 января 2024

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Тюменская группа "Лаборатория" представит концерт камерной музыки, тема которого - движение. Он пройдет в филармонии 25 февраля.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, слушатели окунутся в атмосферу польского полонеза и аргентинского танго, армянского кочари и современного модельного танца vouge.

"Лаборатория" всегда экспериментирует с форматами концерта, и этот вечер не станет исключением: в концерте примут участие студенты колледжа искусств, так что на сцене органного зала движение можно будет не только услышать, но и увидеть. В программе сочинения Игудесмана, Соллимы, Комитаса, Чайковского, Шимановского и других", - рассказали организаторы.

Концерт проходит в рамках проекта развития креативных индустрий.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО или на сайте.

Возрастное ограничение: 12+.

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# концерт , танцы , ТКТО

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