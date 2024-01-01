Практика обратной связи с населением Заводоуковского округа признана лучшей в России

| Фото: администрации Заводоуковского городского округа | Фото: администрации Заводоуковского городского округа

Практика обратной связи с населением Заводоуковского городского округа признана лучшей в России. Об этом стало известно на федеральном форуме "Малая родина - сила России" 15 января. Диплом за второе место главе округа Светлане Касеновой вручил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Мы участвовали во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика – 2023". Представили свой опыт по социальному партнерству на территории округа - как выстроено взаимодействие населения, власти и бизнес-сообщества по развитию нашего муниципального образования", - уточнила глава городского округа в своем Telegram-канале.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, правительство РФ создает условия для роста экономики. По предварительным данным за прошлый год он составил 3,5 %. Привлечение инвестиций зависит и от эффективности муниципалитетов. А практика формирования одноуровневой системы местного самоуправления доказала свою правильность.

"Число муниципальных округов увеличилось в четыре раза. Это значит, что регионы и муниципалитеты, сам бизнес и жители видят в этом способ повысить качество управления. Ожидаем повышения качества работы и самих органов власти, и бюджетных учреждений, активного внедрения лучших управленческих практик", - прокомментировал министр.

Всего в пяти номинациях конкурса лучших муниципальных практик 2023 года 50 призовых мест эксперты распределили среди 49 муниципальных образований 33 регионов. Успешный опыт победителей тиражируется других субъектах. Вся работа призвана обеспечивать комфортные условия для жизни людей по всей стране.