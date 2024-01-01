Тюменские музыканты записывают диск с музыкой Вайнберга для международного лейбла

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Тюменский филармонический оркестр и художественный руководитель и главный дирижер Юрий Медяник готовятся к записи диска с музыкой М. Вайнберга для звукозаписывающего лейбла Naxos. Это первая в истории оркестра официальная студийная запись, сообщает филармония.

Концерт тюменских музыкантов будет доступен для прослушивания везде, где есть доступ к сети Интернет.

Музыку Вайнберга с Тюменским филармоническим оркестром исполнит виолончелист Николай Шугаев. В 2023 году вместе со своим ансамблем NEO Николай номинирован на премию Nordic Council Music Prize за весомый вклад в развитие современной музыки.

Первыми результат этой большой работы смогут оценить слушатели Тюменской филармонии на концерте 21 января в 18 часов.

Билеты по ссылке. Возрастное ограничение: 12+.