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Тюменские музыканты записывают диск с музыкой Вайнберга для международного лейбла

Общество, 10:13 17 января 2024

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Тюменский филармонический оркестр и художественный руководитель и главный дирижер Юрий Медяник готовятся к записи диска с музыкой М. Вайнберга для звукозаписывающего лейбла Naxos. Это первая в истории оркестра официальная студийная запись, сообщает филармония.

Концерт тюменских музыкантов будет доступен для прослушивания везде, где есть доступ к сети Интернет.

Музыку Вайнберга с Тюменским филармоническим оркестром исполнит виолончелист Николай Шугаев. В 2023 году вместе со своим ансамблем NEO Николай номинирован на премию Nordic Council Music Prize за весомый вклад в развитие современной музыки.

Первыми результат этой большой работы смогут оценить слушатели Тюменской филармонии на концерте 21 января в 18 часов.

Билеты по ссылке. Возрастное ограничение: 12+.

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# Тюменский филармонический оркестр

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