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Более восьми тысяч жителей Тюменской области в январские каникулы воспользовались автобусным сообщением

Экономика, 15:21 16 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 8 тыс. 311 жителей Тюменской области в январские каникулы воспользовались автобусным сообщением. Среди них туристы и те, кто ездил на длительные выходные к родным и близким, сообщает Главное управление строительства.

"Пассажиры всё чаще выбирают для передвижения автобусы. В этом году за новогодние выходные мы обслужили на 209 пассажиров больше, чем в прошлом", - отметил директор Объединения автовокзалов и автостанций Артём Антипин.

Напомним, трехмиллионного пассажира объединение автовокзалов, куда входят автовокзалы Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и 16 автостанций муниципалитетов региона, встретили 28 декабря. Накануне организация отметила 50-летие со дня основания.

По итогам 2023 года количество жителей региона, воспользовавшихся услугами автовокзалов и автостанций, увеличилось на 9,1 % по сравнению с прошлым годом.

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# автовокзал , пассажиры

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