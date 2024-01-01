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Выставка графических и акварельных работ Нины Загребиной откроется в тюменском драмтеатре

Общество, 10:24 17 января 2024

со страницы Нины Загребиной во ВКонтакте | Фото: со страницы Нины Загребиной во ВКонтакте

Персональная экспозиция графических и акварельных работ Нины Загребиной "ТюмениЯ" откроется в Тюменском большом драматическом театре 17 января в 17 часов, сообщает региональный департамент культуры.

Открытие пройдет в малом зале. Автор запечатлела в своих работах старинные деревянные дома. Нина Загребина – практикующий и активный архитектор и дизайнер интерьера, в 2019 году занялась акварелью. Она много путешествовала по Европе, жила в Италии и на свой родной город стала смотреть по-другому: "Словно глаза открылись, сколько красивого и ценного мы не замечаем!".

"Творчество Нины Загребиной – это сплав архитектуры, истории и краеведения, старины и любви к своему городу. Она видит, как меняется Тюмень, и хочет вернуть лучшее, заглядывая в будущее. Работы художницы – всегда анализ, ведущий к следующему шагу, это вдохновение и любовь", — отметили в департаменте культуры Тюменской области.

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# выставка , графика , искусство

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