Виртуальные экскурсии для трех тюменских заводов разработали в рамках проекта "ВДЕЛЕ"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Виртуальные экскурсии по трем заводам Тюмени разработали в рамках проекта "ВДЕЛЕ". Стать их участниками можно будет в ближайшее время в штабе общественной поддержки партии “Единая Россия“ на ул. Водопроводной.

“Идея проекта родилась в Тюмени примерно три года назад. Тогда я выступил на “Тюменской марке”, где впоследствии вошел в тройку лучших предпринимателей по этому направлению. Потом была пауза в разработке проекта: это связано с финансами, ведь в него вкладываются собственные средства. В 2023 году мы договорились с предприятиями, чтобы они пустили нас на свои площадки. Отсняли три завода – СибБурМаш, СНГК Восток – Запад, научно-производственное объединение “Базовое машиностроение”, – рассказал корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” основатель и руководитель проекта “ВДЕЛЕ” Евгений Худышкин.

Для каждого из трех предприятий прописывался собственный сценарий. Евгений Худышкин подчеркнул, что это не просто рассказ о заводе. Ключевая цель – показать, что представляют собой рабочие профессии и инженерная специальность. На примере СибБурМаша рассказывалось о карьерном росте, “Базового машиностроения” – высокотехнологичность производственных компаний. О комфортных условиях для сотрудников с комнатами отдыха, современным кафе могли узнать участники тура по СНГК Восток – Запад. Предприятие по своей культуре нисколько не отстает от передовых компаний страны и мира.

“В нашем понимании человек развивается в трех плоскостях. Первое – это специалист, мечтающий о карьерном росте. За счет личных качеств он растет до руководителя высшего звена и генерального директора. Следующий момент, влияющий на развитие человека, – труд в комфортных условиях. Третье – работа с высокотехнологичными видами станков. Здесь уже можно сказать, что если человек работает на заводе, то он уже программист, IT-специалист. Люди, которые хотят работать с современными технологиями, роботизацией, должны понимать, что все это возможно на промышленном предприятии”, – добавил автор идеи.

Виртуальные туры заинтересуют как школьников, так и обучающихся в средних специальных и высших учебных заведениях, уверен Евгений Худышкин. Цель проекта – донести, что рабочие специальности – это престижно.

“Нехватка квалифицированных специалистов может сильно замедлять темп развития промышленности, снижать производительность труда в отрасли. Хотим предложить туры для учащихся 8, 9, 10, 11 классов, перед которыми стоит вопрос о выборе профессии. Ребята, которые уже проходят обучение, смогут лучше понять, из чего будет состоять их труд, как выглядит их будущее рабочее место. Такие туры могут оказаться полезными в центрах занятости”, – заключил Евгений Худышкин.

Кроме того, проект “ВДЕЛЕ”, зародившийся в Тюмени, планируют масштабировать в регионы России. В будущем автор идеи Евгений Худышкин планирует провести переговоры с руководством субъектов Российской Федерации. Будут определены важные градообразующие предприятия, для них создадут сценарные туры о перспективности инженерных профессий. Если в каких-то регионах сильно развита медицинская сфера, то тогда до молодого поколения будут доносить, что важно получить медицинскую специальность, развиваться в своем регионе, укреплять кадровый потенциал, а не планировать уехать из него.

Инна Пахомова