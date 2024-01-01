Первую кулинарную школу для детей открыли в Тюмени

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Первую детскую кулинарную школу "Вари-Играй" открыли в Тюмени. Её разработали профессиональные педагоги и шеф-повара для обучения детей базовым навыкам самообслуживания на кухне и приготовления простых блюд.

Организаторы уверены, что проект поможет детям не только приобрести новые навыки и знания в кулинарии, но и раскрыть свой творческий потенциал.

Основатель кулинарного шоу "Вари-Играй", педагог со стажем Павел Притупа, подчеркивает, что кулинарная школа - это не просто мастер-классы по приготовлению блюд, но и важная педагогическая работа с детьми. Каждое занятие будет сопровождаться развивающими играми, направленными на развитие творческих способностей детей и формирование навыков работы в команде.

Детская кулинарная школа "Вари-Играй" состоит из пяти модулей, каждый из которых включает по три занятия, направленных на изучение основ кулинарии. Дети познакомятся с историей блюд, научатся технологии их приготовления, изучат традиционные завтраки, обеды и ужины. Они также получат знания о правилах безопасности на кухне, выборе и хранении продуктов. Каждое занятие подкрепят теорией и интерактивными заданиями, материал будет адаптирован к возрастным особенностям детей, с учетом вовлеченности их семей.

Идея создания детской кулинарной школы возникла в ходе реализации социального проекта "Ждём папу на ужин", который был реализован при поддержке гранта губернатора Тюменской области на развитие гражданской общественности в 2023 году. Этот проект показал важность и пользу обучения детей кулинарным навыкам, поэтому возникла идея создать кулинарную школу для тюменских ребят.

По вопросам участия в проекте звонить: Притупа Павел +79829401388.