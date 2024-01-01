Эксперт оценил значимость муниципальной службы в обеспечении качества жизнедеятельности населения

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Государство осознает и понимает значимость муниципальной службы в обеспечении качества жизнедеятельности населения. И проходящий в столице форум "Малая Родина - сила России", собравший вместе муниципальных руководителей всех субъектов страны, по убеждению члена Общественной палаты Челябинской области Евгения Савченко, подчёркивает этот факт.

"От того, в каком состоянии находится среда обитания, как оперативно и полно решаются актуальные задачи жития людей, зависит авторитет власти в целом и доверие к ней, - завил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - К примеру, как коренному челябинцу, мне приятно, что в нашем областном центре появляются новые и удобные прогулочные территории и ухоженная набережная. А возможность участия в голосовании для внедрения проектов инициативного бюджетирования, позволяет ощутить свою сопричастность в улучшении качества жизни мегаполиса".

Всероссийский муниципальный форум "Малая Родина — сила России" открылся на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ . На форуме присутствуют 7,5 тыс. представителей муниципальных образований из 89 регионов страны, он проводится по поручению президента Владимира Путина.

"Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти, — обратился к участникам форума первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.— Муниципальная служба не просто работа, это служение. За этими словами стоят ценности — установки, формирующие и мотивацию, и в конечном счете результат. Служение — это наш культурный код. Потому что служение — это не просто работа, это искренний порыв делать окружающую действительность лучше день ото дня. Не потому, что за это заплатят или похвалят, а потому, что так велит сердце".