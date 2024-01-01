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Общественник назвал главную задачу центра "Воин"

Общество, 14:49 17 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр "Воин" - уникальная площадка, которая будет фундаментом в воспитании мужского духа и характера подрастающего поколения. Это отметил член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, оценивший роль и значение проекта по подготовке инструкторского состава центров "Воин", межрегиональной площадкой которого стала Тюменская область.

Патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, по мнению Альберта Комахидзе, было на долгие годы утрачено, и возрождение его сейчас огромное значение. "Очень важно прививать любовь к Родине, учить быть патриотом своей страны, воспитывать молодежь в традиционных семейных ценностях, в почитании старших и уважении сверстников, - заявил Альберт Комахидзе на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

На протяжении 2,5 месяцев претенденты из 11 субъектов станут обучаться на базе нашего региона. Здесь подготовят и руководителей филиалов центра для новых субъектов, в том числе для Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской, Херсонской областей.

В обществе, по словам губернатора Александра Моора, высок запрос на патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения. "Борьба за умы наших детей, подростков идет постоянно. Это особенно актуально сейчас, - подчеркнул он. - Чтобы победить в этой непростой борьбе, нам нужны грамотные тренеры и инструкторы, которые могут повести за собой ребят".

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# Александр Моор , патриотическое воспитание

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